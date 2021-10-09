Он сообщил, что сейчас правительство страны обсуждает 2 варианта, которые могут позволить гражданам России приезжать в Италию. 1 вариант — инъекция доз признанной EMA и ВОЗ вакцины тем, кто привился непризнанными препаратами. 2 вариант — признание полного цикла вакцинации «Спутник V».
В Италии допустили признание вакцинации «Спутником V»
- Автор Мадина
- 09 октября, 2021. Суббота 00:41
Представитель итальянского министерства здравоохранения Джанни Рецца заявил, что Италия рассматривает вариант о признании вакцины «Спутник V».
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