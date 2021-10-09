ЗАМАНА - В Италии допустили признание вакцинации «Спутником V»

В Италии допустили признание вакцинации «Спутником V»

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09 октября, 2021. Суббота 00:41
В Италии допустили признание вакцинации «Спутником V»

Представитель итальянского министерства здравоохранения Джанни Рецца заявил, что Италия рассматривает вариант о признании вакцины «Спутник V».

В Италии допустили признание вакцинации «Спутником V»
Общество

Он сообщил, что сейчас правительство страны обсуждает 2 варианта, которые могут позволить гражданам России приезжать в Италию. 1 вариант —  инъекция доз признанной EMA и ВОЗ вакцины тем, кто привился непризнанными препаратами. 2 вариант — признание полного цикла вакцинации «Спутник V».

 

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