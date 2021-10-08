Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с состоянием рисовых чеков на севере Дагестана

В данный момент под рис в республике отведена площадь 26 тысяч га, но пока собрано лишь 6 тысяч га при средней урожайности 46-48 ц/га. Например, из 15 тысяч га риса в Кизлярском районе собрано 2 тысяч га. Подробнее можно прочитать тут.