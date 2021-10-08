В данный момент под рис в республике отведена площадь 26 тысяч га, но пока собрано лишь 6 тысяч га при средней урожайности 46-48 ц/га. Например, из 15 тысяч га риса в Кизлярском районе собрано 2 тысяч га. Подробнее можно прочитать тут.
Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с состоянием рисовых чеков на севере Дагестана
- Автор Мадина
- 08 октября, 2021. Пятница 16:36
Вчера, 7 октября, заместитель премьер-министра РД Абдулмуслим Абдулмуслимов изучил ситуацию, которая сложилась на полях риса, где появились проблемы с уборкой продукции из-за сильных ливней.
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