ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с состоянием рисовых чеков на севере Дагестана

Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с состоянием рисовых чеков на севере Дагестана

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08 октября, 2021. Пятница 16:36
Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с состоянием рисовых чеков на севере Дагестана

Вчера, 7 октября, заместитель премьер-министра РД Абдулмуслим Абдулмуслимов изучил ситуацию, которая сложилась на полях риса, где появились проблемы с уборкой продукции из-за сильных ливней.

Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с состоянием рисовых чеков на севере Дагестана
Общество

В данный момент под рис в республике отведена площадь 26 тысяч га, но пока собрано лишь 6 тысяч га при средней урожайности 46-48 ц/га. Например, из 15 тысяч га риса в Кизлярском районе собрано 2 тысяч га. Подробнее можно прочитать тут.

 

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