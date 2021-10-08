Форум проходил с 3 по 7 октября и был посвящён темам повышения результативности взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной власти, улучшения системы государственной поддержки некоммерческого сектора. Глава министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов поблагодарил участников форума за интересные беседы и твердую позицию в темах взаимодействия 3-го сектора и органов государственной власти.