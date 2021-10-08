Форум проходил с 3 по 7 октября и был посвящён темам повышения результативности взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной власти, улучшения системы государственной поддержки некоммерческого сектора. Глава министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов поблагодарил участников форума за интересные беседы и твердую позицию в темах взаимодействия 3-го сектора и органов государственной власти.
Завершился III Форум НКО Юга России
- Автор Мадина
- 08 октября, 2021. Пятница 15:45
Вчера, 7 октября, в Региональной национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале обсудили итоги работы III Форума некоммерческих организаций Юга РФ.
Муслимов также выразил сожаление о том, что не все региональные НКО участвовали в деятельности форума. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Назван срок запуска спутников для контроля за льдами в Арктике
- Сборная Дагестана заняла второе место на чемпионате СКФО и ЮФО
- Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с состоянием рисовых чеков на севере Дагестана
- Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с состоянием рисовых чеков на севере Дагестана
- В Новолакском районе от коронавируса привились 40% от числа подлежащих вакцинации