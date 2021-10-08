ЗАМАНА - Завершился III Форум НКО Юга России

Завершился III Форум НКО Юга России

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08 октября, 2021. Пятница 15:45
Завершился III Форум НКО Юга России

Вчера, 7 октября, в Региональной национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале обсудили итоги работы III Форума некоммерческих организаций Юга РФ.

Завершился III Форум НКО Юга России
Общество

Форум проходил с 3 по 7 октября и был посвящён темам повышения результативности взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной власти, улучшения системы государственной поддержки некоммерческого сектора.  Глава министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов поблагодарил участников форума за интересные беседы и твердую позицию в темах взаимодействия 3-го сектора и органов государственной власти.

Муслимов также выразил сожаление о том, что не все региональные НКО участвовали в деятельности форума. Подробнее можно прочитать тут.

 

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