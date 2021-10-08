За первые 9 месяцев 2021 года также обработано 3444 тонн грузов и почты, а это на 32,3 процента больше результатов 2020 года и на 22,7 процента больше, чем за такой период 2019 года.
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы с января по сентябрь 2021 года увеличился на 50%
- Автор Мадина
- 08 октября, 2021. Пятница 15:38
Международный аэропорт Махачкалы "Уйташ" с начала года по сентябрь выполнил 12 028 рейсов и принял 1 488 572 пассажиров. Таким образом, пассажирский поток увеличился на 50 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года и на 29,7 процента больше, чем в 2019 году.
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