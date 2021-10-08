Международный аэропорт Махачкалы "Уйташ" с начала года по сентябрь выполнил 12 028 рейсов и принял 1 488 572 пассажиров. Таким образом, пассажирский поток увеличился на 50 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года и на 29,7 процента больше, чем в 2019 году.