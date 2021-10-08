Google запретит монетизировать контент с отрицанием изменений климата

В Google обновили политику рекламы и монетизации, утвердив запрет на продвижение и монетизацию контента, который противоречит принятому в научном сообществе мнению о глобальном потеплении. Об этом компания объявила на своем официальном сайте.

Отныне запрещено создавать контент, в котором про глобальное потепление говорится как о мистификации или вранье. Кроме того, под запрет попадут видео с отрицанием изменения климата и того, что выбросы парниковых газов и деятельность человека способствуют повышению температуры планеты.