Отныне запрещено создавать контент, в котором про глобальное потепление говорится как о мистификации или вранье. Кроме того, под запрет попадут видео с отрицанием изменения климата и того, что выбросы парниковых газов и деятельность человека способствуют повышению температуры планеты.
Google запретит монетизировать контент с отрицанием изменений климата
- Автор Мадина
- 08 октября, 2021. Пятница 14:47
В Google обновили политику рекламы и монетизации, утвердив запрет на продвижение и монетизацию контента, который противоречит принятому в научном сообществе мнению о глобальном потеплении. Об этом компания объявила на своем официальном сайте.
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