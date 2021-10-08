ЗАМАНА - В Махачкале построят новые канализационные сети

В Махачкале построят новые канализационные сети

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08 октября, 2021. Пятница 14:39
В Махачкале построят новые канализационные сети

Администрация Махачкалы объявила о планах построить новые канализационные сети в центральной части города и в прилегающих районах. Это решение поможет с затоплением дорог во время сильных ливней, сообщил на своей странице в Instagram руководитель города Салман Дадаев.

Как рассказал мэр города, административно-техническая инспекция изучила подтопляемые районы Махачкалы. Выяснилось, что улица Бейбулатова является наиболее проблемной: отсутствуют канализационные сети, а почти все новые многоэтажные дома здесь подключены к сетям ливневой канализации. Этот факт приводит к потопам, так как ливнеприемники не способны пропустить такой крупный объем дождевой воды.

 

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