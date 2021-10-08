ЗАМАНА - Проблемы тепличников обсудили в Дагестане

Проблемы тепличников обсудили в Дагестане

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08 октября, 2021. Пятница 14:03
Проблемы тепличников обсудили в Дагестане

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц на совещании с руководителями тепличных хозяйств обсудил проблемы взаимодействия промышленного производства и поставщиков энергоресурсов.

Проблемы тепличников обсудили в Дагестане
Общество

Участники встречи обозначили ключевые проблемы, с которыми приходится сталкиваться тепличникам – нормальное водо,-газо,-электроснабжение. Общая площадь всех категорий хозяйств составляет 630 гектаров. Подробнее – здесь.

 

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