Участники встречи обозначили ключевые проблемы, с которыми приходится сталкиваться тепличникам – нормальное водо,-газо,-электроснабжение. Общая площадь всех категорий хозяйств составляет 630 гектаров. Подробнее – здесь.
Проблемы тепличников обсудили в Дагестане
- Автор Шахри
- 08 октября, 2021. Пятница 14:03
Заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц на совещании с руководителями тепличных хозяйств обсудил проблемы взаимодействия промышленного производства и поставщиков энергоресурсов.
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