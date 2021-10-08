Мобильная бригада Минтруда РД обслуживает подопечных в Гергебильском районе

С 2021 года мобильная бригада Министерства труда Дагестана, организованная при районном центре социального обслуживания населения, запустила посещение медиками 50 подопечных ведомства на дому, по итогам обследования здоровья которых, 15 престарелых гергебильцев были отправлены на стационарное лечение в ЦРБ, информирует РИА "Дагестан".