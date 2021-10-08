ЗАМАНА - Мобильная бригада Минтруда РД обслуживает подопечных в Гергебильском районе

Мобильная бригада Минтруда РД обслуживает подопечных в Гергебильском районе

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08 октября, 2021. Пятница 10:38
Мобильная бригада Минтруда РД обслуживает подопечных в Гергебильском районе

С 2021 года мобильная бригада Министерства труда Дагестана, организованная при районном центре социального обслуживания населения, запустила посещение медиками 50 подопечных ведомства на дому, по итогам обследования здоровья которых, 15 престарелых гергебильцев были отправлены на стационарное лечение в ЦРБ, информирует РИА "Дагестан".

Мобильная бригада Минтруда РД обслуживает подопечных в Гергебильском районе
Общество

Социальные сотрудники ЦСОН и медики поликлиники осуществили первичный медицинский профосмотр жителей преклонного возраста и инвалидов.

Диспансеризация жителей проводится благодаря межведомственной совместной работы Министерства труда и Министерства здравоохранения республики.

 

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