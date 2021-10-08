Facebook на этой неделе вызвал фурор в мировых СМИ после масштабного сбоя в его деятельности, из-за которого многие другие компании не работали больше 6 часов.
Time разместил на обложке Цукерберга с надписью "Удалить Facebook?"
- Автор Мадина
- 08 октября, 2021. Пятница 08:28
Американское издание Time разместило на своей новой обложке фото бизнесмена Марка Цукерберга, часть лица которого закрыта окошком, предлагающим удалить разработанную им социальную сеть Facebook.
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