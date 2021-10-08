Американское издание Time разместило на своей новой обложке фото бизнесмена Марка Цукерберга, часть лица которого закрыта окошком, предлагающим удалить разработанную им социальную сеть Facebook.

Американское издание Time разместило на своей новой обложке фото бизнесмена Марка Цукерберга, часть лица которого закрыта окошком, предлагающим удалить разработанную им социальную сеть Facebook.

Facebook на этой неделе вызвал фурор в мировых СМИ после масштабного сбоя в его деятельности, из-за которого многие другие компании не работали больше 6 часов.