ЗАМАНА - Time разместил на обложке Цукерберга с надписью "Удалить Facebook?"

Time разместил на обложке Цукерберга с надписью "Удалить Facebook?"

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08 октября, 2021. Пятница 08:28
Time разместил на обложке Цукерберга с надписью &quot;Удалить Facebook?&quot;
Американское издание Time разместило на своей новой обложке фото бизнесмена Марка Цукерберга, часть лица которого закрыта окошком, предлагающим удалить разработанную им социальную сеть Facebook.
Time разместил на обложке Цукерберга с надписью "Удалить Facebook?"
Общество

Facebook на этой неделе вызвал фурор в мировых СМИ после масштабного сбоя в его деятельности, из-за которого многие другие компании не работали больше 6 часов.

 

 

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взяты из открытых источников
 

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