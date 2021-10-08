8 месяцев – такое время ушло на работу над двумя частями "Ивана Грозного" Сергея Эйзенштейна. Засохшая пленка портила пропорции кадра. Их нужно было медленно восстанавливать в соответствии с замыслом режиссера.
"Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна снова вышел в прокат
- Автор Мадина
- 08 октября, 2021. Пятница 08:22
В кинотеатрах России можно посмотреть отреставрированную картину легендарного режиссера Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный". Одновременно с этим была выпущена книга Натальи Рябчиковой и Станислава Дединского, которая посвящена истории съемок этого исторического фильма.
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