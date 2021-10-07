Махачкалинские дорожники проводят комплекс мероприятий по устранению последствий непогоды

Сильные ливни в Махачкале привели к подтоплению части улиц города.

Как информирует РИА "Дагестан", сегодня с раннего утра, вместе с бригадами ливневщиков, вышли на работу дорожники городских служб.

«Они осуществляют посыпку песчано-гравийной смеси на участках, где были замечены локальные разрушения дорожного полотна. После окончательного завершения сезона дождей, все локальные разрушения будут ликвидированы», – сообщают в тексте.

Также сотрудники служб с привлечением специальной техники демонтируют незаконно установленные искусственные неровности, так как они мешают сходу воды на отдельных участках Махачкалы.