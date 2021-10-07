Как информирует РИА "Дагестан", сегодня с раннего утра, вместе с бригадами ливневщиков, вышли на работу дорожники городских служб.
«Они осуществляют посыпку песчано-гравийной смеси на участках, где были замечены локальные разрушения дорожного полотна. После окончательного завершения сезона дождей, все локальные разрушения будут ликвидированы», – сообщают в тексте.
Также сотрудники служб с привлечением специальной техники демонтируют незаконно установленные искусственные неровности, так как они мешают сходу воды на отдельных участках Махачкалы.