31 декабря в России выявили 27 747 случаев заражения.
В России выявили больше 27 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с декабря
- Автор Мадина
- 07 октября, 2021. Четверг 13:51
В России за прошедшие сутки обнаружили 27 550 новых случаев коронавируса — это рекорд с 31 декабря. В общем количество заражений с начала эпидемии составило 7 690 110. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 7 октября.
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