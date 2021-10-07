В России выявили больше 27 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с декабря

В России за прошедшие сутки обнаружили 27 550 новых случаев коронавируса — это рекорд с 31 декабря. В общем количество заражений с начала эпидемии составило 7 690 110. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 7 октября.