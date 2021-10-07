В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в регионе отремонтировали 112 улиц

Автор Мадина

В рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» в республике модернизировали 112 дорог. В общем в текущем году, благодаря программе, отремонтируют 354 улицы, общей протяженностью более 180 км, информирует пресс-служба Минтранса Дагестана.