ЗАМАНА - В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в регионе отремонтировали 112 улиц

В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в регионе отремонтировали 112 улиц

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07 октября, 2021. Четверг 13:41
В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в регионе отремонтировали 112 улиц

В рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» в республике модернизировали 112 дорог. В общем в текущем году, благодаря программе, отремонтируют 354 улицы, общей протяженностью более 180 км, информирует пресс-служба Минтранса Дагестана.

В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в регионе отремонтировали 112 улиц
Общество

«При создании бюджета региона на текущий год, на субсидирование модернизирования муниципальной улично-дорожной сети распределено 1 млрд 353 миллионов рублей, из них в 8 городов – 810, 25 миллионов рублей и в 41 муниципальный район – 542,8 миллиона рублей», – сообщили в ведомстве.

 

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