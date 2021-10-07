ЗАМАНА - В Махачкале перекроют движение по улицам Коркмасова и Радищева

В Махачкале перекроют движение по улицам Коркмасова и Радищева

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07 октября, 2021. Четверг 13:22
В Махачкале перекроют движение по улицам Коркмасова и Радищева

С 9 по 20 октября в Махачкале на время ремонта улицы Коркмасова перекроют движение по улицам Радищева и Коркмасова (участок от улицы Умаханова до улицы Толстого).

В Махачкале перекроют движение по улицам Коркмасова и Радищева
Общество

Об этом информирует пресс-служба города. Администрация просит водителей заранее определить маршрут своего движения, используя другие пути для объезда.

 

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