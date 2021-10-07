Об этом информирует пресс-служба города. Администрация просит водителей заранее определить маршрут своего движения, используя другие пути для объезда.
В Махачкале перекроют движение по улицам Коркмасова и Радищева
- Автор Мадина
- 07 октября, 2021. Четверг 13:22
С 9 по 20 октября в Махачкале на время ремонта улицы Коркмасова перекроют движение по улицам Радищева и Коркмасова (участок от улицы Умаханова до улицы Толстого).
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