В Махачкале перекроют движение по улицам Коркмасова и Радищева

Автор Мадина

С 9 по 20 октября в Махачкале на время ремонта улицы Коркмасова перекроют движение по улицам Радищева и Коркмасова (участок от улицы Умаханова до улицы Толстого).