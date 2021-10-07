ЗАМАНА - Камил Саидов об инциденте в метро: «Эти люди заслуживают презрения»

Камил Саидов об инциденте в метро: «Эти люди заслуживают презрения»

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07 октября, 2021. Четверг 11:30
Камил Саидов об инциденте в метро: «Эти люди заслуживают презрения»

Министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов высказался по поводу дагестанцев, избивших в московском метро молодого мужчину, заступившегося за женщину.

Камил Саидов об инциденте в метро: «Эти люди заслуживают презрения»
Общество

По словам министра, правовую оценку их действиям даст суд. «У преступлений нет национальности», – считает Саидов.

Он также подчеркнул, что «эти люди» поступили безнравственно и заслуживают осуждения и презрения.

 

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