Камил Саидов об инциденте в метро: «Эти люди заслуживают презрения»

Автор Шахри

Министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов высказался по поводу дагестанцев, избивших в московском метро молодого мужчину, заступившегося за женщину.