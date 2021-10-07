Более 5600 звонков приняли операторы службы спасения Дагестана за сутки

За сутки больше 5600 звонков от дагестанцев приняли сотрудники службы 112, информирует пресс-служба МЧС.

За сутки больше 5600 звонков от дагестанцев приняли сотрудники службы 112, информирует пресс-служба МЧС.