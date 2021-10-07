ЗАМАНА - Более 5600 звонков приняли операторы службы спасения Дагестана за сутки

Более 5600 звонков приняли операторы службы спасения Дагестана за сутки

Автор
07 октября, 2021. Четверг 10:21
Более 5600 звонков приняли операторы службы спасения Дагестана за сутки
За сутки больше 5600 звонков от дагестанцев приняли сотрудники службы 112, информирует пресс-служба МЧС.
Более 5600 звонков приняли операторы службы спасения Дагестана за сутки
Общество
МЧС провели работу на 41 адресе, поступило более 5600 звонков. Кроме того, руководитель Главного управления МЧС РФ по региону Нариман Казимагамедов провел удаленное оперативное собрание с ЕДДС городов и районов. В данный момент ситуация пребывает на контроле руководства ГУ МЧС Дагестана.

 

Прочитано 24 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top