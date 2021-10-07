МЧС провели работу на 41 адресе, поступило более 5600 звонков. Кроме того, руководитель Главного управления МЧС РФ по региону Нариман Казимагамедов провел удаленное оперативное собрание с ЕДДС городов и районов. В данный момент ситуация пребывает на контроле руководства ГУ МЧС Дагестана.
Более 5600 звонков приняли операторы службы спасения Дагестана за сутки
- Автор Мадина
- 07 октября, 2021. Четверг 10:21
За сутки больше 5600 звонков от дагестанцев приняли сотрудники службы 112, информирует пресс-служба МЧС.
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