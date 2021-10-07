ЗАМАНА - Трансляция полета "киноэкипажа" набрала более 13 миллионов просмотров

Трансляция полета "киноэкипажа" набрала более 13 миллионов просмотров

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07 октября, 2021. Четверг 08:21
Трансляция полета &quot;киноэкипажа&quot; набрала более 13 миллионов просмотров
Трансляцию полета корабля "Союз МС-19" с "киноэкипажем" на борту с Байконура посмотрели в сети более 13 млн человек, сообщает РИА Новости.
Трансляция полета "киноэкипажа" набрала более 13 миллионов просмотров
Общество

5 октября космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетели на МКС для съемок картины "Вызов", который станет первым фильмом снятым в космическом пространстве.

 

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