Как заявил представителям СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, несмотря на праздник, у главы страны в этот день есть рабочие дела, но нет сомнений, что по крайней мере вечером он отметит день рождения с родственниками и друзьями.
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 69 лет
- Автор Мадина
- 07 октября, 2021. Четверг 08:13
Президент РФ Владимир Путин отмечает сегодня день рождения — ему исполняется 69 лет, пишет РИА Новости.
"Так бывает чаще всего", — объяснил Песков.
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