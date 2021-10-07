ЗАМАНА - Президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 69 лет

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 69 лет

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07 октября, 2021. Четверг 08:13
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 69 лет
Президент РФ Владимир Путин отмечает сегодня день рождения —  ему исполняется 69 лет, пишет РИА Новости.
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 69 лет
Общество

Как заявил представителям СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, несмотря на праздник, у главы страны в этот день есть рабочие дела, но нет сомнений, что по крайней мере вечером он отметит день рождения с родственниками и друзьями.

"Так бывает чаще всего", — объяснил Песков.

 

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