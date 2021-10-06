В России впервые зафиксировано более 900 смертей от коронавируса за сутки

Автор Мадина

За сутки в России скончались 929 человек. Это на 12,6 процента больше вчерашнего максимума с начала эпидемии (895). В общем в стране, по сведениям оперативного штаба, умерло 212 625 пациентов с коронавирусом.