COVID-19 в России обнаружен у 25 133 пациентов за сутки. Это немного меньше, чем накануне (25 110). В общем число зараженных COVID-19 с начала эпидемии достигло 7 662 560 человек.
В России впервые зафиксировано более 900 смертей от коронавируса за сутки
- Автор Мадина
- 06 октября, 2021. Среда 14:08
За сутки в России скончались 929 человек. Это на 12,6 процента больше вчерашнего максимума с начала эпидемии (895). В общем в стране, по сведениям оперативного штаба, умерло 212 625 пациентов с коронавирусом.
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