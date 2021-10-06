Об отправке на МКС первого в истории киноэкипажа пишут ведущие мировые СМИ

Американские СМИ пишут: Россия снова сделала космический прорыв, и на этот раз обошла Голливуд на орбите. На это же обращает внимание и английский Telegraph, вспоминая, что кино в космосе еще только планирует снимать актер Том Круз. А Россия сделала это первой.