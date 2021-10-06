Американские СМИ пишут: Россия снова сделала космический прорыв, и на этот раз обошла Голливуд на орбите. На это же обращает внимание и английский Telegraph, вспоминая, что кино в космосе еще только планирует снимать актер Том Круз. А Россия сделала это первой.
Об отправке на МКС первого в истории киноэкипажа пишут ведущие мировые СМИ
- Автор Мадина
- 06 октября, 2021. Среда 13:20
Об отправке на МКС первого в истории киноэкипажа пишут ведущие мировые газеты. Например, легендарные издания Washington Post и New York Times, информирует "Первый канал".
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