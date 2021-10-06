ЗАМАНА - Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook

Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook

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06 октября, 2021. Среда 11:22
Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг отрицает критику о том, что его социальная сеть ставит деньги выше безопасности пользователей, пишет РИА Новости.
Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
Общество

Вчера, 5 октября, экс-топ-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген выступила с речью на слушаниях в сенате США, рассказав, что корпорация игнорировала исследования о вреде ее продукции для поколения детей и подростков.

Цукерберг заявил, что Facebook "глубоко небезразличны" такие темы, как безопасность и психическое здоровье пользователей. Он отметил, что его "печалит", когда достижения корпорации видят в плохом свете, но Facebook продолжит свой путь, который они считают правильным. Цукерберг также добавил, что попросил топ-менеджеров Facebook заняться деятельность, которая продемонстрирует людям все усилия компании по обеспечению безопасности.

 

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