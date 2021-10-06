ЗАМАНА - Республиканская сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Махачкале

Республиканская сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Махачкале

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06 октября, 2021. Среда 09:03
Республиканская сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Махачкале

16 октября в Махачкале проведут региональную сельхозярмарку, на которой можно будет приобрести экологически чистую и качественную продукцию по доступным ценам.

Республиканская сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Махачкале
Общество

Ярмарка проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона при содействии администрации Махачкалы и Минпромторга республики. Место проведения ярмарки: город Махачкала ул. Пушкина (от пересечения с улицы Ярагского до улицы Леваневского).

 

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