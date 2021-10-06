ЗАМАНА - Власти США назвали причину сбоя в работе Facebook

Власти США назвали причину сбоя в работе Facebook

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06 октября, 2021. Среда 00:11
Власти США назвали причину сбоя в работе Facebook

В правительстве США прокомментировали сбой в работе соцсетей Instagram и Facebook. В статье для издания The Washington Post глава Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Джен Истерли подчеркнула, что проблемы в сети не были связаны с хакерским вторжением, информирует ТАСС.

Власти США назвали причину сбоя в работе Facebook
Общество

Как она заявила, причиной вчерашних проблем стал сбой в конфигурации. Истерли отметила, что ее ведомство, входящее в структуру Министерства внутренней безопасности США, внимательно наблюдало за ситуацией.

 

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