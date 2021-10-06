Власти США назвали причину сбоя в работе Facebook

В правительстве США прокомментировали сбой в работе соцсетей Instagram и Facebook. В статье для издания The Washington Post глава Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Джен Истерли подчеркнула, что проблемы в сети не были связаны с хакерским вторжением, информирует ТАСС.