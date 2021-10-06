Начиная работу штаба, Абдулпатах Амирханов заметил, что затяжные дожди влияют на жизнеобеспечение городов и сел, создавая проблемы на дорогах, в энергоснабжении и связи.
Аварийно-спасательные бригады готовы к реагированию на возможные ЧС в Дагестане
- Автор Мадина
- 06 октября, 2021. Среда 00:00
Собрание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Дагестан прошло вчера, 5 октября, под руководством премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова. Совещание прошло по поручению врио Главы региона Сергея Меликова.
«Нам нужно скоординировать совместную работу по ликвидации последствий сильных ливней, наметить задачи по оперативному реагированию на возможные проблемные ситуации», — заявил Амирханов. Подробнее можно прочитать тут.
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