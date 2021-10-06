ЗАМАНА - Аварийно-спасательные бригады готовы к реагированию на возможные ЧС в Дагестане

Аварийно-спасательные бригады готовы к реагированию на возможные ЧС в Дагестане

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06 октября, 2021. Среда 00:00
Аварийно-спасательные бригады готовы к реагированию на возможные ЧС в Дагестане
Собрание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Дагестан прошло вчера, 5 октября, под руководством премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова. Совещание прошло по поручению врио Главы региона Сергея Меликова. 
Аварийно-спасательные бригады готовы к реагированию на возможные ЧС в Дагестане
Общество

Начиная работу штаба, Абдулпатах Амирханов заметил, что затяжные дожди влияют на жизнеобеспечение городов и сел, создавая проблемы на дорогах, в энергоснабжении и связи.

«Нам нужно скоординировать совместную работу по ликвидации последствий сильных ливней, наметить задачи по оперативному реагированию на возможные проблемные ситуации», — заявил Амирханов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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