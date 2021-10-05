ЗАМАНА - Дагестану выделят более 70 млн рублей на амбулаторное лечение заболевших COVID-19

Дагестану выделят более 70 млн рублей на амбулаторное лечение заболевших COVID-19

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05 октября, 2021. Вторник 17:04
Дагестану выделят более 70 млн рублей на амбулаторное лечение заболевших COVID-19

Согласно указу премьер-министра России Михаила Мишустина, регионам страны направят более 5,1 миллиарда рублей на бесплатные препараты от коронавируса, пишет РИА Новости.

Дагестану выделят более 70 млн рублей на амбулаторное лечение заболевших COVID-19
Общество

Республика Дагестан из резервного фонда Правительства РФ на амбулаторное лечение получит 70 627 400 рублей.

Все лекарственные препараты для комбинированного лечения коронавируса пациенты получат бесплатно.

 

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