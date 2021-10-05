Республика Дагестан из резервного фонда Правительства РФ на амбулаторное лечение получит 70 627 400 рублей.
Все лекарственные препараты для комбинированного лечения коронавируса пациенты получат бесплатно.
Согласно указу премьер-министра России Михаила Мишустина, регионам страны направят более 5,1 миллиарда рублей на бесплатные препараты от коронавируса, пишет РИА Новости.
Республика Дагестан из резервного фонда Правительства РФ на амбулаторное лечение получит 70 627 400 рублей.
Все лекарственные препараты для комбинированного лечения коронавируса пациенты получат бесплатно.
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