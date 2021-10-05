ЗАМАНА - «Союз МС-19» к МКС пристыковался вручную

«Союз МС-19» к МКС пристыковался вручную

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05 октября, 2021. Вторник 16:21
«Союз МС-19» к МКС пристыковался вручную

Состыковка космического корабля «Союз МС-19» с Международной космической станцией была проведена в ручном режиме вместо автоматического, информирует ТАСС, ссылаясь на прямой эфир полета, которое вел «Роскосмос ТВ».

«Союз МС-19» к МКС пристыковался вручную
Общество

Команда включить ручное управление поступила космонавтам от руководителя полетом российского сегмента Международной космической станции.

 

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