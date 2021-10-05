Команда включить ручное управление поступила космонавтам от руководителя полетом российского сегмента Международной космической станции.
«Союз МС-19» к МКС пристыковался вручную
- Автор Мадина
- 05 октября, 2021. Вторник 16:21
Состыковка космического корабля «Союз МС-19» с Международной космической станцией была проведена в ручном режиме вместо автоматического, информирует ТАСС, ссылаясь на прямой эфир полета, которое вел «Роскосмос ТВ».
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