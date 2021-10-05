НАСА отметило безупречность российского «Союз МС-19»

«Выведение на орбиту корабля "Союз МС-19" прошло идеально, все было так, как изначально запланировано. Отрыв от земли был зафиксирован в 13:55 по местному времени (11:55 по московскому) на космодроме Байконур», — заявили в NASA. На «Союз МС-19» к МКС летят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Актриса и режиссер будут снимать на МКС художественную картину «Вызов».