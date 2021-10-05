ЗАМАНА - НАСА отметило безупречность российского «Союз МС-19»

НАСА отметило безупречность российского «Союз МС-19»

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05 октября, 2021. Вторник 15:36
НАСА отметило безупречность российского «Союз МС-19»

Старт корабля «Союз МС-19» к Международной космической станции прошел идеально. Так сотрудники NASA описали полет корабля на околоземную орбиту первого в истории «киноэкипажа», информирует ТАСС.

НАСА отметило безупречность российского «Союз МС-19»
Общество

«Выведение на орбиту корабля "Союз МС-19" прошло идеально, все было так, как изначально запланировано. Отрыв от земли был зафиксирован в 13:55 по местному времени (11:55 по московскому) на космодроме Байконур», — заявили в NASA. На «Союз МС-19» к МКС летят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Актриса и режиссер будут снимать на МКС художественную картину «Вызов».

 

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