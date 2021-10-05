ЗАМАНА - Сергей Меликов поручил Правительству РД определить меры оперативного реагирования на возможные ЧС

Сергей Меликов поручил Правительству РД определить меры оперативного реагирования на возможные ЧС

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05 октября, 2021. Вторник 13:33
Сергей Меликов поручил Правительству РД определить меры оперативного реагирования на возможные ЧС

Вчера, 4 октября, на собрании Оперативного штаба по защите от коронавирусной эпидемии на территории региона Сергей Меликов заслушал сведения о положении дел в Махачкале в связи с сильными дождями и поручил республиканскому Правительству наметить задачи по быстрому реагированию на возникающие проблемы.

Сергей Меликов поручил Правительству РД определить меры оперативного реагирования на возможные ЧС
Общество

По сведениям администрации Махачкалы, в городе работают 16 мобильных бригад, занимающихся очищением ливневых стоков от засоров. По 17 участкам идут работы по ликвидации сбоев на электросетях. Руководитель Дагестана поблагодарил МЧС региона и всех спасателей республики за осуществляемую работу, отметив ее быструю организацию.

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