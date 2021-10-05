Вчера, 4 октября, на собрании Оперативного штаба по защите от коронавирусной эпидемии на территории региона Сергей Меликов заслушал сведения о положении дел в Махачкале в связи с сильными дождями и поручил республиканскому Правительству наметить задачи по быстрому реагированию на возникающие проблемы.