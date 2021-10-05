Начиная заседание штаба, Меликов отметил, что на данный момент ситуация по эпидемии в России вновь усложняется. «По сведениям Роспотребнадзора России, ситуация с вирусом весьма тяжелая. Врачи уже много раз заявляли о том, что это заболевание сложно прогнозировать», – отметил Глава РД.
Оперштаб по противодействию COVID-19 в Дагестане принял решение сохранить ограничительные меры
- Автор Мадина
- 05 октября, 2021. Вторник 11:22
Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов провел вчера, 4 октября, очередное собрание Оперативного штаба по защите от коронавирусной эпидемии на территории региона.
Подробнее об этом можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Оперштаб по противодействию COVID-19 в Дагестане принял решение сохранить ограничительные меры
- В России выйдет книга о съемках фильма Дэни Вильнева "Дюна"
- В США беспилотник-серфер снял ураган четвертой категории изнутри
- Первый канал начал трансляцию запуска российских актеров в космос
- Загир Шахиев стал чемпионом мира по вольной борьбе