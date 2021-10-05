ЗАМАНА - Оперштаб по противодействию COVID-19 в Дагестане принял решение сохранить ограничительные меры

Оперштаб по противодействию COVID-19 в Дагестане принял решение сохранить ограничительные меры

Автор
05 октября, 2021. Вторник 11:22
Оперштаб по противодействию COVID-19 в Дагестане принял решение сохранить ограничительные меры

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов провел вчера, 4 октября, очередное собрание Оперативного штаба по защите от коронавирусной эпидемии на территории региона.

Оперштаб по противодействию COVID-19 в Дагестане принял решение сохранить ограничительные меры
Общество

Начиная заседание штаба, Меликов отметил, что на данный момент ситуация по эпидемии в России вновь усложняется. «По сведениям Роспотребнадзора России, ситуация с вирусом весьма тяжелая. Врачи уже много раз заявляли о том, что это заболевание сложно прогнозировать», – отметил Глава РД.

Подробнее об этом можно прочитать тут.

 

Прочитано 61 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top