Начиная заседание штаба, Меликов отметил, что на данный момент ситуация по эпидемии в России вновь усложняется. «По сведениям Роспотребнадзора России, ситуация с вирусом весьма тяжелая. Врачи уже много раз заявляли о том, что это заболевание сложно прогнозировать», – отметил Глава РД.