ЗАМАНА - Первый канал начал трансляцию запуска российских актеров в космос

Первый канал начал трансляцию запуска российских актеров в космос

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05 октября, 2021. Вторник 10:52
Первый канал начал трансляцию запуска российских актеров в космос

Первый канал запустил прямой эфир с космодрома Байконур, на котором в 11:55 по московскому времени запланирован пуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» с российскими артистами на борту. Трансляцию можно посмотреть на сайте канала и на YouTube.

Первый канал начал трансляцию запуска российских актеров в космос
Общество

Вести прямой эфир будут знаменитый журналист и телеведущий Владимир Познер и космонавт-испытатель Александр Мисуркин.

 

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