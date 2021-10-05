Первый канал начал трансляцию запуска российских актеров в космос

Первый канал запустил прямой эфир с космодрома Байконур, на котором в 11:55 по московскому времени запланирован пуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» с российскими артистами на борту. Трансляцию можно посмотреть на сайте канала и на YouTube.