Лидер Дагестана выразил благодарность всем учителям республики страны, пожелал им удачи, здоровья и семейного тепла. Полный текст поздравления можно прочитать тут.
Сергей Меликов поздравил учителей Дагестана с профессиональным праздником
- Автор Мадина
- 05 октября, 2021. Вторник 09:35
Врио руководителя РД Сергей Меликов поздравил учителей региона с профессиональным праздником.
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