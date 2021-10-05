ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил учителей Дагестана с профессиональным праздником

Сергей Меликов поздравил учителей Дагестана с профессиональным праздником

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05 октября, 2021. Вторник 09:35
Сергей Меликов поздравил учителей Дагестана с профессиональным праздником

Врио руководителя РД Сергей Меликов поздравил учителей региона с профессиональным праздником.

Сергей Меликов поздравил учителей Дагестана с профессиональным праздником
Общество

Лидер Дагестана выразил благодарность всем учителям республики страны, пожелал им удачи, здоровья и семейного тепла. Полный текст поздравления можно прочитать тут.

 

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