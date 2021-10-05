ЗАМАНА - Путин подписал указ об учреждении Дня отца

Путин подписал указ об учреждении Дня отца

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05 октября, 2021. Вторник 08:26
Путин подписал указ об учреждении Дня отца

Глава РФ Владимир Путин подписал документ об учреждении в стране Дня отца. Праздник будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября, уточняется в указе президента, который опубликован на официальном сайте правовой информации, пишет "Лента.ру".

Путин подписал указ об учреждении Дня отца
Общество

В указе сообщается, что праздник был создан в целях укрепления института семьи, а также для демонстрации важного значения отцовского воспитания.

 

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