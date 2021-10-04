ЗАМАНА - Депутат Народного Собрания стал наставником для пяти воспитанников детского дома

Депутат Народного Собрания стал наставником для пяти воспитанников детского дома

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04 октября, 2021. Понедельник 16:43
Депутат Народного Собрания стал наставником для пяти воспитанников детского дома

 Депутат Народного Собрания РД Хабибулла Магомедов вместе с главой Избербаша посетил детский дом №7.

Депутат Народного Собрания стал наставником для пяти воспитанников детского дома
Общество

Там он встретился с воспитанниками и коллективом детского дома.

Магомедов взял под личное наставничество 5 детей от 5 до 10 лет пообещав участвовать в их жизни.

 

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