Там он встретился с воспитанниками и коллективом детского дома.
Магомедов взял под личное наставничество 5 детей от 5 до 10 лет пообещав участвовать в их жизни.
Депутат Народного Собрания РД Хабибулла Магомедов вместе с главой Избербаша посетил детский дом №7.
Там он встретился с воспитанниками и коллективом детского дома.
Магомедов взял под личное наставничество 5 детей от 5 до 10 лет пообещав участвовать в их жизни.
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