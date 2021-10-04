Форум НКО Юга РФ – одна из самых больших площадок для открытой беседы институтов гражданского общества, органов местного самоуправления и государственной власти.

В текущем году в форуме участвуют более 300 участников из 7 субъектов страны, среди которых представители 50 дагестанских НКО из 30 муниципальных образований республики. Подробнее можно прочитать тут.