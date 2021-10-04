ЗАМАНА - В Дагестане стартовал III Форум НКО Юга России

В Дагестане стартовал III Форум НКО Юга России

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04 октября, 2021. Понедельник 16:41
В Дагестане стартовал III Форум НКО Юга России

Официальное открытие III Форума некоммерческих организаций Юга России прошло 4 октября на площадке санатория «Каспий», информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Миннаца региона.

В Дагестане стартовал III Форум НКО Юга России
Общество

Форум НКО Юга РФ – одна из самых больших площадок для открытой беседы институтов гражданского общества, органов местного самоуправления и государственной власти.

В текущем году в форуме участвуют более 300 участников из 7 субъектов страны, среди которых представители 50 дагестанских НКО из 30 муниципальных образований республики. Подробнее можно прочитать тут.

 

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