Форум НКО Юга РФ – одна из самых больших площадок для открытой беседы институтов гражданского общества, органов местного самоуправления и государственной власти.
В Дагестане стартовал III Форум НКО Юга России
- Автор Мадина
- 04 октября, 2021. Понедельник 16:41
Официальное открытие III Форума некоммерческих организаций Юга России прошло 4 октября на площадке санатория «Каспий», информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Миннаца региона.
В текущем году в форуме участвуют более 300 участников из 7 субъектов страны, среди которых представители 50 дагестанских НКО из 30 муниципальных образований республики. Подробнее можно прочитать тут.
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