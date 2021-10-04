В Дагестане создадут пилотный образец продукции будущего судостроительного кластера

Промышленные компании Дагестана планируют работу над пилотным образцом продукции судостроительного кластера, который будет создаваться совместно с партнерами из Санкт-Петербурга, информирует ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РД Батыра Эмеева.

Возможность создания в регионе судостроительного кластера обсуждалась по время визита представителей оборонно-промышленных компаний Дагестана в Санкт-Петербург. Сроки создания кластера пока не уточняются, но на подготовительный этап может уйти примерно 2 года. Подробнее можно прочитать тут.