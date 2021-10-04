ЗАМАНА - В Дагестане создадут пилотный образец продукции будущего судостроительного кластера

В Дагестане создадут пилотный образец продукции будущего судостроительного кластера

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04 октября, 2021. Понедельник 13:21
В Дагестане создадут пилотный образец продукции будущего судостроительного кластера

Промышленные компании Дагестана планируют работу над пилотным образцом продукции судостроительного кластера, который будет создаваться совместно с партнерами из Санкт-Петербурга, информирует ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РД Батыра Эмеева.

В Дагестане создадут пилотный образец продукции будущего судостроительного кластера
Общество

Возможность создания в регионе судостроительного кластера обсуждалась по время визита представителей оборонно-промышленных компаний Дагестана в Санкт-Петербург. Сроки создания кластера пока не уточняются, но на подготовительный этап может уйти примерно 2 года. Подробнее можно прочитать тут.

 

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