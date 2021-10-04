ЗАМАНА - Грузия не собирается передавать Саакашвили Украине

Грузия не собирается передавать Саакашвили Украине

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04 октября, 2021. Понедельник 11:50
Грузия не собирается передавать Саакашвили Украине

Грузия не собирается передавать Украине своего бывшего лидера Михаила Саакашвили. Как сообщил сегодня вице-премьер, глава министерства культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, экс-президент отсидит свой тюремный срок в Грузии.

Грузия не собирается передавать Саакашвили Украине
Общество

Об этом министр заявила на брифинге после собрания правительства, отметив, что Саакашвили будет пребывать в грузинской тюрьме.

 

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