Об этом министр заявила на брифинге после собрания правительства, отметив, что Саакашвили будет пребывать в грузинской тюрьме.
Грузия не собирается передавать Саакашвили Украине
- Автор Мадина
- 04 октября, 2021. Понедельник 11:50
Грузия не собирается передавать Украине своего бывшего лидера Михаила Саакашвили. Как сообщил сегодня вице-премьер, глава министерства культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, экс-президент отсидит свой тюремный срок в Грузии.
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