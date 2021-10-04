Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к «Спутнику V»

Автор Мадина

У Всемирной организации здравоохранения нет вопросов к вакцине от России «Спутник V», сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в процессе пленарного заседания форума «Биотехмед». Как он уточнил, вопросы были связаны лишь с документацией к препарату, информирует сайт RT.