ЗАМАНА - Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к «Спутнику V»

Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к «Спутнику V»

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04 октября, 2021. Понедельник 11:43
Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к «Спутнику V»

У Всемирной организации здравоохранения нет вопросов к вакцине от России «Спутник V», сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в процессе пленарного заседания форума «Биотехмед». Как он уточнил, вопросы были связаны лишь с документацией к препарату, информирует сайт RT.

Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к «Спутнику V»
Общество

2 октября министр рассказал, что на данный момент нет никаких преград, которые препятствовали бы регистрации вакцины «Спутник V» в ВОЗ. Как он заметил, это подтвердил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус. На сегодняшний день вакцина зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более 4 миллиардов человек.

 

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