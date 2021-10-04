Эльмира Кожаева: «Нам всем надо работать сегодня лучше, чем вчера»

«За последние 5 лет в республике в социально-экономическом развитии сделано немало. Ремонтируются наши дороги, улучшается материально-техническая база образовательных учреждений, строятся новые школы, детские сады, больницы, игровые площадки, спортивные объекты, благоустраиваются наши города и села по программе «Комфортная городская среда» и т.д. Люди начали реально ощущать все это. Но наша жизнь, думаю, все же идет намного динамичнее, чем наша деятельность по ее улучшению. Мы все еще отстаем в этом плане от многих регионов страны. Все еще большими проблемами перед населением республики стоят вопросы сбора и утилизации мусора, обеспечение чистой питьевой водой, уменьшение числа безработных, которых в нашей республике тоже немало и другие очень важные злободневные вопросы. Поэтому нам всем надо работать сегодня лучше, чем вчера, работать вдумчиво, творчески, ежедневно созидая вокруг себя что-то, быть может, и не такое величавое, но весомое, не сходя с взятого курса, не сбиваясь и не останавливаясь на достигнутом», – подчеркивает эксперт.