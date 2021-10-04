Премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов 2 октября открыл в селе Уркарах Дахадаевского района гимназию-интернат на 50 мест, информирует сайт правительства Дагестана.

Как рассказала пресс-служба правительства региона, общежитие при гимназии-интернате создано для учеников малокомплектных школ и детей из малоимущих семей. Главное направление гимназии – спорт.

Учебное заведение начали возводить в 2011 году, оно вмещает 650 ученических мест. Сдача общежития при школе случилась только спустя 10 лет.

Премьер-министр поздравил школьников, их родных и всех жителей района с открытием гимназии. Подробнее можно прочитать тут.