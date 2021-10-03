ЗАМАНА - В Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах восстановили электроснабжение

В Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах восстановили электроснабжение

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03 октября, 2021. Воскресенье 20:43
В Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах восстановили электроснабжение

Электричество в домах жителей Тляратинского, Цунтинского, Шамильского районов и в Бежтинском участке восстановили после сбоев.

В Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах восстановили электроснабжение
Общество

По сведениям компании Дагэнерго, электрики завершили все восстановительные работы на воздушной линии 110 кВ Шамильское-Анцух уже к 20.00 сегодняшнего дня.

 

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