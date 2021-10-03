Конференция о применении BIM технологий в строительстве прошла в Дагестане
- Автор Мадина
- 03 октября, 2021. Воскресенье 20:41
На данный момент в Российской Федерации наблюдается потребность в 18 000 специалистов по BIM технологиям.
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