Закон о виноградарстве и виноделии начал работать с 26 июня прошлого года. Одним из основных его пунктов специалисты назвали защиту отечественных виноделов, которые используют для производства российский виноград, - по закону запрещено разливать на территории страны вино из зарубежных виноматериалов.
Власти Дагестана заявили, что закон о виноделии позволил увеличить закладку виноградников
- Автор Мадина
- 03 октября, 2021. Воскресенье 02:12
Закон о виноградарстве и виноделии в России, который работает с 2020 года, привел к росту площади закладки новых виноградников в Республике Дагестан в связи с увеличением спроса на отечественный виноград, иформирует ТАСС.
Весной 2021 года в Дагестане появилось больше 510 га молодых виноградников, примерно 100 га запланировано заложить осенью. Подробнее можно прочитать тут.
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