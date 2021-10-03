ЗАМАНА - Власти Дагестана заявили, что закон о виноделии позволил увеличить закладку виноградников

Власти Дагестана заявили, что закон о виноделии позволил увеличить закладку виноградников

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03 октября, 2021. Воскресенье 02:12
Власти Дагестана заявили, что закон о виноделии позволил увеличить закладку виноградников

Закон о виноградарстве и виноделии в России, который работает с 2020 года, привел к росту площади закладки новых виноградников в Республике Дагестан в связи с увеличением спроса на отечественный виноград, иформирует ТАСС.

Власти Дагестана заявили, что закон о виноделии позволил увеличить закладку виноградников
Общество

Закон о виноградарстве и виноделии начал работать с 26 июня прошлого года. Одним из основных его пунктов специалисты назвали защиту отечественных виноделов, которые используют для производства российский виноград, - по закону запрещено разливать на территории страны вино из зарубежных виноматериалов.

Весной 2021 года в Дагестане появилось больше 510 га молодых виноградников, примерно 100 га запланировано заложить осенью. Подробнее можно прочитать тут.

 

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