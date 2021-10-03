Власти Дагестана заявили, что закон о виноделии позволил увеличить закладку виноградников

Закон о виноградарстве и виноделии в России, который работает с 2020 года, привел к росту площади закладки новых виноградников в Республике Дагестан в связи с увеличением спроса на отечественный виноград, иформирует ТАСС.

Закон о виноградарстве и виноделии начал работать с 26 июня прошлого года. Одним из основных его пунктов специалисты назвали защиту отечественных виноделов, которые используют для производства российский виноград, - по закону запрещено разливать на территории страны вино из зарубежных виноматериалов.