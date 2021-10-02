ЗАМАНА - В Дагестане в 2023 году пройдет Девятый форум "Историко-культурное наследие России"

В Дагестане в 2023 году пройдет Девятый форум "Историко-культурное наследие России"

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02 октября, 2021. Суббота 20:25
В Дагестане в 2023 году пройдет Девятый форум &quot;Историко-культурное наследие России&quot;

9-й парламентский форум "Историко-культурное наследие России" будет проходить в Дагестане в год 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова, информирует ТАСС, ссылаясь на слова главы министерства культуры региона Заремы Бутаевой.

В Дагестане в 2023 году пройдет Девятый форум "Историко-культурное наследие России"
Общество

В Ярославле был проведен 8-й парламентский форум "Историко-культурное наследие России", который проходил при поддержке Совета Федерации ФС России совместно с властями области. На мероприятии глава РД Сергей Меликов подал идею, чтобы следующий парламентский форум прошел в честь 100-летия Расула Гамзатова в 2023 году в Дагестане. В форуме участвовала спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, которая полностью поддержала идею Сергея Меликова. Подробнее можно прочитать тут.

 

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