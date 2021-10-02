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РГВК «Дагестан» объявило о ребрендинге
- Автор Мадина
- 02 октября, 2021. Суббота 20:18
РГВК «Дагестан» объявило о ребрендинге. Поменялось все: логотип, заставки и цвета канала - стильно, но с сохранением дагестанского колорита.
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