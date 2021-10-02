ЗАМАНА - РГВК «Дагестан» объявило о ребрендинге

РГВК «Дагестан» объявило о ребрендинге

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02 октября, 2021. Суббота 20:18
РГВК «Дагестан» объявило о ребрендинге

РГВК «Дагестан» объявило о ребрендинге. Поменялось все: логотип, заставки и цвета канала - стильно, но с сохранением дагестанского колорита.

РГВК «Дагестан» объявило о ребрендинге
Общество

 На канале запустили новые интересные проекты – «Общественный интерес», «Удивительные горцы», «По делу», «Специальный репортаж», «Полный газ», «Королева спорта» и многое другие. Подробнее можно прочитать на сайте.

 

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взяты из открытых источников
 

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