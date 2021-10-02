Как сообщил Абдулпатах Амирханов, собрание проходит по причине обращения пищевых организаций Дагестана в адрес правительства региона по поводу проблем с поставкой продукции в бюджетные учреждения и участия в конкурсах на приобретение товаров.
Правительство Дагестана проработает меры поддержки местных товаропроизводителей
- Автор Мадина
- 02 октября, 2021. Суббота 20:10
Собрание на тему приобретения качественной продукции государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки Дагестана, а также поддержки товаропроизводителей региона, прошло вчера, 1 октября, под руководством премьер-министра РД Абдулпатаха Амирханова.
Он отметил, что ситуацию необходимо проанализировать и принять меры по поддержке дагестанских товаропроизводителей, которые готовы обеспечить социальные учреждения качественной продукцией региона. Подробнее можно прочитать тут.
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