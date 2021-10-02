Правительство Дагестана проработает меры поддержки местных товаропроизводителей

Собрание на тему приобретения качественной продукции государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки Дагестана, а также поддержки товаропроизводителей региона, прошло вчера, 1 октября, под руководством премьер-министра РД Абдулпатаха Амирханова.

Как сообщил Абдулпатах Амирханов, собрание проходит по причине обращения пищевых организаций Дагестана в адрес правительства региона по поводу проблем с поставкой продукции в бюджетные учреждения и участия в конкурсах на приобретение товаров.