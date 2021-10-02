ЗАМАНА - Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравил Дахадаевский район с 90-летием со дня образования

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравил Дахадаевский район с 90-летием со дня образования

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02 октября, 2021. Суббота 13:41
Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравил Дахадаевский район с 90-летием со дня образования

 Уважаемые жители Дахадаевского района!

Искренне поздравляю вас с 90-летием его основания!

Поздравляю всех, чьи самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным местом.

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравил Дахадаевский район с 90-летием со дня образования
Общество

Жители района по праву гордятся его историей, трудовыми достижениями и его выдающимися представителями. Хочу поблагодарить всех  за  поддержку во время выборов в Государственную Думу и оказанное мне доверие представлять ваши интересы в парламенте России.

Со своей стороны готов приложить все усилия к реализации огромного природного, туристического и самое главное  человеческого потенциала района, в деле повышения качества жизни  жителей этого прекрасного уголка Дагестана.

Желаю Вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях!

 

Депутат Государственной Думы РФ, Джамаладин Гасанов

 

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