Как рассказала Ломджария, когда она вошла, экс-президент Грузии проходил медобследование.
Она уточнила, что Саакашвили называет себя политзаключённым и просит встречи с украинским консулом.
Как рассказала Ломджария, когда она вошла, экс-президент Грузии проходил медобследование.
Она уточнила, что Саакашвили называет себя политзаключённым и просит встречи с украинским консулом.
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