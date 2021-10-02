ЗАМАНА - Грузинский омбудсмен Ломджария сообщила, что Саакашвили объявил голодовку

Грузинский омбудсмен Ломджария сообщила, что Саакашвили объявил голодовку

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02 октября, 2021. Суббота 02:32
Грузинский омбудсмен Ломджария сообщила, что Саакашвили объявил голодовку
Задержанный бывший глава Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку. Об этом рассказала омбудсмен страны Нино Ломджария после беседы с политиком.
Грузинский омбудсмен Ломджария сообщила, что Саакашвили объявил голодовку
Общество

Как рассказала Ломджария, когда она вошла, экс-президент Грузии проходил медобследование.

Она уточнила, что Саакашвили называет себя политзаключённым и просит встречи с украинским консулом.

 

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