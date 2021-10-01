РГВК «Дагестан» презентует новый ребрендинг

Сегодня, 1 октября, в историческом парке «Россия — моя история» презентовали ребрендинг РГВК «Дагестан». Мероприятие посетили более 150 человек — это сотрудники сферы культуры, представители бизнес-сообщества и власти.

При создании нового стиля канала были привлечены молодые, но уже прославившиеся в своей области дизайнеры и графические художники. Нужно заметить, что этапом преобразования телекомпании стал не только ребрендинг, но и модернизация техники. Чтобы выполнить эту цель, были привлечены сотрудники федеральных каналов, которые помогли в разработке концепции технического изменения канала и обустройстве студий.