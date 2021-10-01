Всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21 приглашает к участию

Больше 200 лидеров школ, колледжей, университетов и органов управления образования со всей России соберутся на форуме EduWave Каспий`21 в Дагестане.

7–12 октября 2021 года в Дербенте и Махачкале будет проходить второй всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21, где будут продемонстрированы лучшие управленческие и педагогические практики глав школ, детских садов и органов управления образования со всей страны.