ЗАМАНА - Всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21 приглашает к участию

Всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21 приглашает к участию

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01 октября, 2021. Пятница 16:18
Всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21 приглашает к участию

Больше 200 лидеров школ, колледжей, университетов и органов управления образования со всей России соберутся на форуме EduWave Каспий`21 в Дагестане.

Всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21 приглашает к участию
Общество

7–12 октября 2021 года в Дербенте и Махачкале будет проходить второй всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21, где будут продемонстрированы лучшие управленческие и педагогические практики глав школ, детских садов и органов управления образования со всей страны.

В расписании форума числятся круглые столы и беседы на самые важные темы, мастер-классы и семинары опытных специалистов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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