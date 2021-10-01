ЗАМАНА - В Министерстве Строительства прошло собрание на тему переселения граждан из ветхого аварийного дома

В Министерстве Строительства прошло собрание на тему переселения граждан из ветхого аварийного дома

Автор
01 октября, 2021. Пятница 16:10
В Министерстве Строительства прошло собрание на тему переселения граждан из ветхого аварийного дома

До конца 2021 года запланировано переселить всех жильцов квартир, которые получили статус аварийного дома до 1 января 2017. Эту тему обсуждали на собрании, которое проводил заместитель главы министерства строительства Дагестана Залкип Залкипов.

В Министерстве Строительства прошло собрание на тему переселения граждан из ветхого аварийного дома
Общество

Благодаря досрочному исполнению плана, регион имеет возможность претендовать на дополнительную финансовую поддержку на расселение людей из аварийного здания.

Был обсужден вопрос о возможности участия региона в новом проекте по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top