Благодаря досрочному исполнению плана, регион имеет возможность претендовать на дополнительную финансовую поддержку на расселение людей из аварийного здания.
В Министерстве Строительства прошло собрание на тему переселения граждан из ветхого аварийного дома
- Автор Мадина
- 01 октября, 2021. Пятница 16:10
До конца 2021 года запланировано переселить всех жильцов квартир, которые получили статус аварийного дома до 1 января 2017. Эту тему обсуждали на собрании, которое проводил заместитель главы министерства строительства Дагестана Залкип Залкипов.
Был обсужден вопрос о возможности участия региона в новом проекте по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Подробнее можно прочитать тут.
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